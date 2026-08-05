До настоящего момента военачальник руководил штабом группировки «Центр».

Автор фото: Минобороны России

Недавно созданный в России род войск беспилотных систем возглавит генерал-полковник, начальник штаба Центрального военного округа Денис Лямин. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководством Минобороны.

До настоящего времени Лямин также руководил группировкой «Центр» в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Путин назвал генерал-полковника «одним из наиболее квалифицированных специалистов» в сфере беспилотных систем.

«Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считают и министр, и начальник Генерального штаба, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем», — обратился к Лямину президент.

С февраля 2022 года Лямин был одним из командиров в рамках СВО, с июля по октябрь 2023 года он также занимал пост командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией. С октября того же года назначен начальником штаба Центрального военного округа.

Ранее сообщалось, что некоторые российские военные структуры, в том числе Сухопутные войска и два управления Минобороны, оказались в санкционном списке США. Причиной внесения в перечень назвали предполагаемое нарушение американского закона о нераспространении ядерного оружия.

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