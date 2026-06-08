Договариваться невозможно из-за террористических атак ВСУ.

Автор фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в нынешних условиях сложно представить, как можно договориться с Киевом. Все из-за действий со стороны киевского режима: террористических, преступных, направленных против детей.

А по поводу удара ВСУ по пассажирскому поезду Москва — Симферополь в Крыму Песков сказал, что Киев делает все, чтобы помешать мирному процессу.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин уверен, что письмо Владимира Зеленского — это попытка сорвать возможность личной встречи. России нужны договоренности на длительную историческую перспективу.

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