Больного пенсионера с потерей памяти ищут в Татарстане
Мужчина, которому нужна медицинская помощь, пропал в Саратове, но может находиться на территории республики.
Волонтеры пытаются найти 78-летнего Виктора Пипунырова, который 29 марта ушел в неизвестном направлении в Саратове. Поисковики считают, что мужчина может находиться в Татарстане, сообщает пресс-служба ДПСО «ЛизаАлерт».
Пропавший нуждается в помощи врачей, возможна потеря памяти. Рост Виктора составляет 178 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые с залысиной, глаза серые. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, серую олимпийку, темно-синие штаны, черные ботинки, темно-синюю вязаную шапку.
Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефону 88007005452 или 112.
Ранее сообщалось, что пропавшего пенсионера ищут в Казани. Местонахождение Павла Шалыминова неизвестно с 16 марта.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
