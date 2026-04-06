Мужчина, которому нужна медицинская помощь, пропал в Саратове, но может находиться на территории республики.

Волонтеры пытаются найти 78-летнего Виктора Пипунырова, который 29 марта ушел в неизвестном направлении в Саратове. Поисковики считают, что мужчина может находиться в Татарстане, сообщает пресс-служба ДПСО «ЛизаАлерт».

Пропавший нуждается в помощи врачей, возможна потеря памяти. Рост Виктора составляет 178 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые с залысиной, глаза серые. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, серую олимпийку, темно-синие штаны, черные ботинки, темно-синюю вязаную шапку.

Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефону 88007005452 или 112.

