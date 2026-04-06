Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В стационарах медучреждений лежат 25 человек, раненых во время ЧП на Нижнекамскнефтехиме. Состояние пациентов средней тяжести и тяжелое, однако остается стабильным. Об этом сообщает Минздрав Татарстана.

В Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице под наблюдением медиков находятся девять человек, в РКБ — шесть. Три человека были переведены за субботу и воскресенье в Нижнекамск. В Москве остаются 10 пострадавших.

Ранее сообщалось, что еще пять пропавших без вести человек ищут на месте пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим». В поисковой операции участвуют более 200 человек и 20 единиц техники. С родными погибших и сотрудников, чья судьба пока остается неизвестной, круглосуточно работает психологическая служба, им оказывается вся необходимая поддержка.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.