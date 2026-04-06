Происшествия
6 апреля 14:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Медики продолжают наблюдать за 25 пострадавшими на пожаре в Нижнекамске

Состояние пациентов — среднее и тяжелое, но стабильное.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В стационарах медучреждений лежат 25 человек, раненых во время ЧП на Нижнекамскнефтехиме. Состояние пациентов средней тяжести и тяжелое, однако остается стабильным. Об этом сообщает Минздрав Татарстана.

В Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице под наблюдением медиков находятся девять человек, в РКБ — шесть. Три человека были переведены за субботу и воскресенье в Нижнекамск. В Москве остаются 10 пострадавших.

Ранее сообщалось, что еще пять пропавших без вести человек ищут на месте пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим». В поисковой операции участвуют более 200 человек и 20 единиц техники. С родными погибших и сотрудников, чья судьба пока остается неизвестной, круглосуточно работает психологическая служба, им оказывается вся необходимая поддержка.

Популярное
пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Врачи предупредили о «тихой пандемии» болезней почек в России

Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.

соцсети
МЧС России скорбит о гибели пожарного в Нижнекамске

Марат Назипов прибыл на тушение завода одним из первых. В момент развёртывания случился внезапный взрыв.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Два работника получили тяжелые травмы при падении лифта в Казани

Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.

соцсети
Парень избил девушку на остановке в Казани

Полиция проводит проверку.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
