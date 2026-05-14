Экс-глава офиса президента Украины Ермак арестован за легализацию 460 млн гривен
Дело связано со стройкой элитного объекта под Киевом.
В Киеве суд избрал меру пресечения бывшему руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку. Его арестовали по делу о легализации примерно 460 миллионов гривен, но одновременно разрешили выйти под огромный залог в 140 миллионов гривен. Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала ещё больше — 180 миллионов.
Сам Ермак называет такие деньги неподъёмными и говорит, что у него их попросту нет. Свою вину он полностью отрицает. По версии следствия, схема связана со строительством дорогого объекта в селе Козин под Киевом. Ермак утверждает, что никакого отношения к этой недвижимости не имеет.
