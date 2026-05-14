Происшествия
14 мая 09:56
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Экс-глава офиса президента Украины Ермак арестован за легализацию 460 млн гривен

Дело связано со стройкой элитного объекта под Киевом.

Экс-глава офиса президента Украины Ермак арестован за легализацию 460 млн гривен

Автор фото: соцсети

В Киеве суд избрал меру пресечения бывшему руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку. Его арестовали по делу о легализации примерно 460 миллионов гривен, но одновременно разрешили выйти под огромный залог в 140 миллионов гривен. Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала ещё больше — 180 миллионов.

Сам Ермак называет такие деньги неподъёмными и говорит, что у него их попросту нет. Свою вину он полностью отрицает. По версии следствия, схема связана со строительством дорогого объекта в селе Козин под Киевом. Ермак утверждает, что никакого отношения к этой недвижимости не имеет.

Ранее мы писали, что Артемий Лебедев обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину из-за ареста мэра Уфы. Блогер считает, что именно при Ратмире Мавлиеве столица Башкирии стала приятным и ухоженным городом.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В России введут ГОСТ на приборку рабочего места по японскому методу

Сотрудникам рекомендуют убираться по правилам пяти «С»: сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование.

Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

прокуратура РТ
В ДТП на М-12 в Татарстане погибла девушка

Пострадали семь человек, в том числе двое детей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.