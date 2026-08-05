ФСБ раскрыла схему хищения почти 50 млн рублей на оборонном заказе в Казани
Был заключен договор на поставку электронных компонентов для комплектации производимой продукции по завышенным ценам.
Мошенническую схему по хищению из бюджета 49 миллионов рублей раскрыли ФСБ и прокуратура Татарстана, об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. Деньги выделялись для исполнения государственного оборонного заказа.
По данным следствия, руководство ООО «Оптикс групп» и «Кристалл» заключили договор с казанским АО «Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики» на поставку электронных компонентов для комплектации производимой продукции. Но средства были похищены при помощи завышения стоимости изделий и отгрузки не предусмотренных договором поставки аналогов.
По статье о мошенничестве в Москве задержали троих подозреваемых. Вахитовский районный суд Казани арестовал их.
Ранее сообщалось, что в суде Казани назвали «прайс» похищения компании через ФНС. По версии следствия, бывший председатель Менделеевского и Пестречинского судов Татарстана Ирек Набиев организовал подкуп начальника Елабужской ИФНС ради похищения компании «Кишер».
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