Происшествия
5 августа 12:41
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«Вечерняя Казань»

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ФСБ раскрыла схему хищения почти 50 млн рублей на оборонном заказе в Казани

Был заключен договор на поставку электронных компонентов для комплектации производимой продукции по завышенным ценам.

ФСБ раскрыла схему хищения почти 50 млн рублей на оборонном заказе в Казани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенническую схему по хищению из бюджета 49 миллионов рублей раскрыли ФСБ и прокуратура Татарстана, об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. Деньги выделялись для исполнения государственного оборонного заказа.

По данным следствия, руководство ООО «Оптикс групп» и «Кристалл» заключили договор с казанским АО «Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики» на поставку электронных компонентов для комплектации производимой продукции. Но средства были похищены при помощи завышения стоимости изделий и отгрузки не предусмотренных договором поставки аналогов.

По статье о мошенничестве в Москве задержали троих подозреваемых. Вахитовский районный суд Казани арестовал их.

Ранее сообщалось, что в суде Казани назвали «прайс» похищения компании через ФНС. По версии следствия, бывший председатель Менделеевского и Пестречинского судов Татарстана Ирек Набиев организовал подкуп начальника Елабужской ИФНС ради похищения компании «Кишер».

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