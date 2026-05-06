Казанец для видео прокатился на крыше «Лады», но в ГАИ «лайк» не поставили
Молодой человек решил устроить шоу для пешеходов и водителей на Булаке.
В Сети появилось видео, главный герой которого — молодой парень на «Ниве» — решил прокатиться на крыше автомобиля по Лево-Булачной. Однако на видео наткнулись инспекторы, сообщает пресс-служба ГАИ.
На кадрах нерадивый пассажир высовывается из люка «Лады» и весело машет другим водителям. Вскоре после публикации в ГАИ нашли водителя авто и составили два протокола на нарушителя. Извиняться за опасную перевозку пассажиров пришлось также на видео.
Казанцам напоминают, что такие трюки опасны и могут стать причиной трагедии.
Ранее на мотосходке погибла Ксения Добромилова — модель, блогер и звезда клипа HammAli & Navai «Девочка-война». Она снимала мотоциклы, стоя на проезжей части, но водитель не справился с управлением.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
