Происшествия
7 апреля 07:19
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Количество погибших при пожаре на Нижнекамскнефтехиме достигло 12 человек

Поисковая операция завершилась.

Количество погибших при пожаре на Нижнекамскнефтехиме достигло 12 человек

Автор фото: РИА Новости

При пожаре на Нижнекамскнефтехиме погибли 12 человек, поисковая операция завершилась. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Среди погибших - девять сотрудников НКНХ, два работника подрядной организации «Татспецнефтехимремстрой» и пожарный. В больницах находятся 25 пострадавших при пожаре.

Напомним, 31 марта на НКНХ произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Пожар потушили лишь на следующий день.

Ранее стало известно, как обстоят дела с экологической ситуацией после пожара на производстве. Ситуацию тщательно контролируют соответствующие службы. Причиной пожара стало воспламенение газовой смеси во время работы по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука.

Также Рустам Минниханов после ЧП в Нижнекамске поручил усилить контроль за безопасностью. Подобные вопросы должны быть в приоритете, уточнил раис республики.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.