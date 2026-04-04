Подобные вопросы должны быть в приоритете, уточнил раис республики.

Автор фото: tatarstan.ru

Вопросы обеспечения безопасности на производстве должны быть в приоритете, заявил раис Татарстана Рустам Минниханов, комментируя взрыв на Нижнекамскнефтехиме. Об этом сообщает его пресс-служба.

Минниханов заметил, что в вопросе с безопасностью мелочей не бывает, поэтому руководителям контрольно-надзорных органов, министерств, предприятий необходимо усилить контроль за соблюдением технологических процессов. Также важно соблюдать требования промышленной безопасности, проводить качественное обучение персонала, и необходимо, по словам раиса, усилить контроль за работой подрядных организаций.

«У “Сибура” очень жесткая система безопасности. Тем не менее мы республика техногенная. Кроме диверсий и вражеских налётов есть иногда наша безалаберность или безответственность, что может быть очень чревато. Поэтому на эти вопросы необходимо обратить особое внимание», — призвал Минниханов.

Он также подчеркнул, что родственникам погибших и всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Напомним, сообщалось, что работы по разбору конструкций и поисковая операция на территории Нижнекамскнефтехима продолжаются. По данным на вечер 3 апреля, погибли семь человек, круглосуточно ведутся поиски еще пяти человек. К ним подключены более 200 сотрудников и 20 единиц техники. Госпитализировано 24 человека. Из них 10 находятся в Москве. Первые двое госпитализированных в столицу пострадавших переведены из реанимации в общую палату.

