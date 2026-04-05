Казань присоединится к акции «10 000 шагов к жизни»
Мероприятие ко Всемирному дню здоровья пройдёт в парке имени Урицкого.
В Казани на акции «10 000 шагов к жизни» жителей ждут спортивные активности и экспресс‑обследования. Об этом сообщает мэрия Казани.
Казань присоединится к всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной ко Всемирному дню здоровья. Шестого апреля центральной площадкой события станет парк имени Урицкого, где для жителей организуют комплекс спортивных и профилактических мероприятий.
Ключевым моментом станет совместное преодоление символической дистанции в десять тысяч шагов. В программе идёт массовая зарядка на свежем воздухе под руководством опытных инструкторов и мастер‑класс по скандинавской ходьбе.
На территории парка сделают интерактивные зоны с возможностями для экспресс‑диагностики. У казанцев и гостей города будет возможность измерить артериальное давление, проверить уровень сахара и холестерина в крови. Дополнительно волонтёры проведут короткие обучающие сессии по оказанию первой помощи.
Акция открыта для всех желающих без возрастных ограничений. По информации Минздрава Татарстана, регистрация участников стартует в 9:30, а официальная часть программы начнётся в 10:30.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
