За присвоение продуктов из общего холодильника могут даже привлечь к уголовной ответственности.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Поедание чужой еды в офисе грозит уголовной ответственностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова профессора кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова.

По словам эксперта, каждый работник может пользоваться общим холодильником, но распоряжаться имеет право только собственными продуктами. Другие действия расцениваются как нарушение закона.

Если сотрудник обнаружил пропажу своих продуктов, он вправе подать заявление в полицию. В таком случае работодатель может помочь в привлечении нарушителя к ответственности.

При стоимости похищенного до тысячи рублей грозит административная ответственность за мелкое хищение. Также нарушителю грозит штраф — до пятикратной стоимости украденного, но не менее тысячи рублей.

Если сумма ущерба составляет от тысячи до двух с половиной тысяч рублей, санкции ужесточаются. Штраф составляет до пятикратной стоимости имущества, но не меньше, чем три тысячи рублей. В более серьёзных случаях возможно возбуждение уголовного дела.

Ранее рассказали, какие переводы россиян на карту попадут под проверку. Специалисты обращают внимание на системность и ритмичность переводов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.