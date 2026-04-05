Общество
5 апреля 20:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Чем грозит поедание чужой еды на работе

За присвоение продуктов из общего холодильника могут даже привлечь к уголовной ответственности.

Чем грозит поедание чужой еды на работе

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Поедание чужой еды в офисе грозит уголовной ответственностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова профессора кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова.

По словам эксперта, каждый работник может пользоваться общим холодильником, но распоряжаться имеет право только собственными продуктами. Другие действия расцениваются как нарушение закона.

Если сотрудник обнаружил пропажу своих продуктов, он вправе подать заявление в полицию. В таком случае работодатель может помочь в привлечении нарушителя к ответственности.

При стоимости похищенного до тысячи рублей грозит административная ответственность за мелкое хищение. Также нарушителю грозит штраф — до пятикратной стоимости украденного, но не менее тысячи рублей.

Если сумма ущерба составляет от тысячи до двух с половиной тысяч рублей, санкции ужесточаются. Штраф составляет до пятикратной стоимости имущества, но не меньше, чем три тысячи рублей. В более серьёзных случаях возможно возбуждение уголовного дела.

