Касперская извинилась перед Роскомнадзором за обвинения в банковском сбое
Эксперт сначала связала банковский сбой с действиями РКН по блокировке ВПН, но после разговора с главой ведомства признала ошибку.
Наталья Касперская извинилась перед Роскомнадзором за ошибочные выводы о причинах масштабного банковского сбоя. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале после беседы с руководителем РКН Андреем Липовым.
Изначально женщина предположила, что технические проблемы в работе банковских сервисов могли быть вызваны действиями Роскомнадзора. Например, тестированием систем фильтрации трафика. Об этом она писала в своем телеграм-канале. Напомним, 3 апреля в банковской системе случился коллапс. Не работали банковские приложения.
По её словам, в ходе разговора Андрей Липов детально разъяснил ей реальные обстоятельства инцидента. Касперская признала поспешность своих выводов и публично принесла извинения ведомству.
Согласно официальной версии, причиной сбоя стали неполадки во внутренних системах Сбербанка. Эту информацию подтвердили в самом банке.
