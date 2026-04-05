Общество
5 апреля 17:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане фиксируют подъём уровней рек

На отдельных реках началось затопление пойм — глубина на Малом Черемшане достигла 115 сантиметров, на Кубне — 63 сантиметра.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вода выходит на пойму — в Татарстане фиксируют подъём уровней рек. Об этом сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

По данным на 5 апреля, только за сутки заметно увеличилась водность некоторых водных артерий республики.

Например, на реке Свияге и большинстве её притоков прирост уровня составил от 73 до 155 сантиметров. В Предкамье чуть меньше — от 15 до 68 сантиметров, а на реке Тойма зафиксирован прирост в 111 сантиметров.

В Закамье на реках Милля, Мензеля и Ик отмечено снижение уровня на 24–39 сантиметров. При этом на Малом Черемшане вода поднялась на 124 сантиметра, а на Актае — сразу на 227 сантиметров.

Особенно интенсивный подъём привёл к выходу воды на пойму в двух точках. На Малом Черемшане пойма затоплена на глубину 115 сантиметров. Такая же ситуация сложилась на реке Кубня у гидропоста Чутеево. Пойма затоплена на 63 сантиметра.

Ранее сообщалось, какая погода ожидается в Татарстане в начале следующей недели. В республике обещают дождливую погоду.

