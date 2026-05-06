Автор фото: СКР

Верховный суд Башкирии отправил мэра Уфы Ратмира Мавлиева из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мавлиев будет находиться под домашним арестом минимум до 28 июня. Объединенная пресс-служба судов Башкирии уточняет, что решение было принято с учетом обстоятельств дела, данных о личности обвиняемого и наличия у него малолетних детей.

Сам Ратмир Мавлиев не признал вину по делу о взятке.

Ранее Ратмира Мавлиева арестовали до 11 июля. Мэру вменяют несколько эпизодов превышения полномочий и получения взятки, также по делу проходят вице-мэр, замначальника управления земельных и имущественных отношений администрации города и директор муниципального санатория. Подозреваемые якобы организовали незаконное отчуждение участка площадью 1,3 тысячи квадратных метров на территории санатория «Радуга».

Глава Башкирии Радий Хабиров не стал критиковать арестованного чиновника. Хабиров подчеркнул, что мэр очень много сделал для развития Уфы.

