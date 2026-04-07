Услуги оказывали не менее 11 девушек.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд ожидает восемь организаторов притона с проститутками. Им предъявили обвинения по статьям «Организация занятия проституцией, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетней» и «Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней».

Предварительно, обвиняемые с января 2021 года по март 2025 года держали притон в одном из коттеджей в Альметьевске. Там работали 11 проституток, среди которых три несовершеннолетние. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК России по Татарстану.

Ранее сообщалось, что женщину осудили в Казани за убийство двух проституток. Подозреваемая в июле 2020 года подговорила двух «подчиненных» убить третью, чтобы переписать на себя ребенка. Суд признал женщину виновной и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

