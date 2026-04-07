Следствие по делу казанского «дома смерти» для престарелых планировали завершить сегодня, однако защита попросила допросить еще одного свидетеля.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Приволжский районный суд Казани продлил арест Ирине Белозёровой, обвиняемой в подделке медсправок и присвоении имущества своей 76-летней тети, на два месяца, до 21 июня. Защита настаивала об изменении содержания под стражей на домашний арест, поскольку судебное следствие почти завершено и повлиять на него подсудимая не сможет. Однако суд решил иначе и поддержал ходатайство обвинения.

Сегодня судебное следствие должно было завершиться и перейти к прениям сторон. Однако адвокат Марсель Тимаев ходатайствовал о допросе свидетеля и переносе процесса ввиду его отсутствия по причине командировки. В итоге суд удовлетворил просьбу, процесс перенесли на другой день.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Напомним, что тетя Белозеровой - Алевтина Канашева – некогда владелица ООО «Франт». За этим обществом числится два нежилых помещения по адресу Декабристов, 131 в Казани – их общая площадь составляет 502 «квадрата». По данным «Контур.Фокуса», в период с 2020 по 2021 год юрлицо показывало прибыль в 800 тысяч рублей при выручке в 1,8—2,1 миллиона рублей соответственно. А с 2022 года финансовые показатели «Франта» пошли на спад: сначала прибыль составила 615 тысяч, потом 458, а потом и вовсе 58 тысяч рублей за год.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.