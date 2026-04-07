Суд продлил арест Ирине Белозёровой, переписавшей имущество тети на 96 млн
Следствие по делу казанского «дома смерти» для престарелых планировали завершить сегодня, однако защита попросила допросить еще одного свидетеля.
Приволжский районный суд Казани продлил арест Ирине Белозёровой, обвиняемой в подделке медсправок и присвоении имущества своей 76-летней тети, на два месяца, до 21 июня. Защита настаивала об изменении содержания под стражей на домашний арест, поскольку судебное следствие почти завершено и повлиять на него подсудимая не сможет. Однако суд решил иначе и поддержал ходатайство обвинения.
Сегодня судебное следствие должно было завершиться и перейти к прениям сторон. Однако адвокат Марсель Тимаев ходатайствовал о допросе свидетеля и переносе процесса ввиду его отсутствия по причине командировки. В итоге суд удовлетворил просьбу, процесс перенесли на другой день.
Напомним, что тетя Белозеровой - Алевтина Канашева – некогда владелица ООО «Франт». За этим обществом числится два нежилых помещения по адресу Декабристов, 131 в Казани – их общая площадь составляет 502 «квадрата». По данным «Контур.Фокуса», в период с 2020 по 2021 год юрлицо показывало прибыль в 800 тысяч рублей при выручке в 1,8—2,1 миллиона рублей соответственно. А с 2022 года финансовые показатели «Франта» пошли на спад: сначала прибыль составила 615 тысяч, потом 458, а потом и вовсе 58 тысяч рублей за год.
