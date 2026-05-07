Подозреваемые собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры.

В Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани задержали пятерых подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом заявил Центр общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.

Были задержаны четверо россиян и один иностранец, которые, как утверждается, по заданию спецслужб Украины собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры. Помимо этого они интересовались информацией об участниках СВО.

Эти данные планировалось использовать для совершения диверсий и террористических актов, полагают в ФСБ. Для координации использовался Telegram.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств, участии в деятельности террористической организации, незаконном хранении неправомерно полученных персональных данных.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ застрелили военного, подозреваемого в связи с террористами. Мужчина, по версии правоохранительных органов, планировал теракты в отношении сотрудников правоохранительных органов.

