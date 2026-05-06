Автор фото: Life.ru

Рэпер Navai попал в ДТП на Ferrari в Москве, его отпустили из полиции после опроса. Об этом сообщает РИА Новости.

Столкновение случилось 5 мая, музыкант выехал с дороги на черном Ferrari и снес светофор на Зубовском бульваре. В результате столкновения Ferrari Pista получила значительные повреждения, у нее была уничтожена подвеска, колеса вырваны, а кузов «вывернут». Life.ru со ссылкой на самого рэпера пишет, что водитель ехал со скоростью примерно 60–65 километров в час, а Ferrari развернуло из-за спортивных колес. Подобная Ferrari стоит около 55 миллионов рублей.

По данным столичного дептранса, водитель передвигался на автомобиле без номеров. Будет составлено обращение в суд по поводу возмещения ущерба и лишения водительских прав, заметили в департаменте. За порчу дорог и дорожных сооружений рэперу грозит штраф до 10 тысяч рублей. За управление машиной без номеров — до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до трех месяцев.

Напомним, Наваи Бакиров является участником рэп-дуэта HammAli & Navai.

