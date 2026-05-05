Самолеты, летевшие в Казань, направили в другие города из-за БПЛА
Пассажиры провели на борту около семи часов.
Рейс из Антальи в Казань не смог прилететь в столицу Татарстана из-за ракетной опасности. Люди около семи часов просидели в самолете. При этом им выдавали только воду. Позже пассажиров пустили в аэропорт. Им сказали, что вылет не состоится до полуночи, так как экипажу необходим отдых. Подобная ситуация произошла с рейсом Шарм-эль-Шейх — Казань.
Кроме того, борт «Аэрофлота», летевший из Санкт-Петербурга в Челябинск, смог вылететь около полуночи, но из-за ракетной опасности в Челябинске самолет приземлился в Сыктывкаре. Пассажирам сообщили, что борт сел на дозаправку. Однако через два часа ожидания экипаж объявил о неисправности. Позже выяснилось, что в Сыктывкаре нет специалистов, способных провести техническое обслуживание. В итоге люди ждут новый самолет из Санкт-Петербурга. Сейчас для них ищут гостиницу, вылет назначен на 21:00, пишут «Осторожно, новости».
Ранее сообщалось, что над Татарстаном ночью сбили беспилотники. По данным Минобороны России, дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 289 дронов над разными регионами страны.
