Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Рейс из Антальи в Казань не смог прилететь в столицу Татарстана из-за ракетной опасности. Люди около семи часов просидели в самолете. При этом им выдавали только воду. Позже пассажиров пустили в аэропорт. Им сказали, что вылет не состоится до полуночи, так как экипажу необходим отдых. Подобная ситуация произошла с рейсом Шарм-эль-Шейх — Казань.

Кроме того, борт «Аэрофлота», летевший из Санкт-Петербурга в Челябинск, смог вылететь около полуночи, но из-за ракетной опасности в Челябинске самолет приземлился в Сыктывкаре. Пассажирам сообщили, что борт сел на дозаправку. Однако через два часа ожидания экипаж объявил о неисправности. Позже выяснилось, что в Сыктывкаре нет специалистов, способных провести техническое обслуживание. В итоге люди ждут новый самолет из Санкт-Петербурга. Сейчас для них ищут гостиницу, вылет назначен на 21:00, пишут «Осторожно, новости».

Ранее сообщалось, что над Татарстаном ночью сбили беспилотники. По данным Минобороны России, дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 289 дронов над разными регионами страны.

