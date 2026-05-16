Стала известна причина крупного пожара на заводе полимеров в Челнах
Огонь охватил почти 11 тысяч квадратных метров.
Стала известна предварительная причина пожара на челнинском заводе «АлтынПолимер-НЧ». По данным специалистов, полимерная продукция на открытой площадке воспламенилась сама — произошло самовозгорание. Огонь перекинулся на здание, в итоге общая площадь пожара составила почти 11 тысяч квадратных метров.
Сообщение о возгорании на улице Авторемонтной поступило рано утром 16 мая. На место лично выезжал первый заместитель прокурора города Андрей Гимадеев — он координировал действия всех служб. Пожар уже локализовали, пострадавших нет.
Известно, что этот же склад уже горел в 2022 году, и тогда причиной тоже стала халатность при работе с горячей продукцией.
Ранее сообщалось, что пожарные на ГЖД подготовились к жаркому лету. Каждый день дежурят 130 человек.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Активно идет нерест карася и леща.
Встреча с Зеленским должна стать окончательной точкой.
Чеки приходят с адресов маркетплейсов.
Пёс по кличке Акдус стал чемпионом России.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.