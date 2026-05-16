Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Стала известна предварительная причина пожара на челнинском заводе «АлтынПолимер-НЧ». По данным специалистов, полимерная продукция на открытой площадке воспламенилась сама — произошло самовозгорание. Огонь перекинулся на здание, в итоге общая площадь пожара составила почти 11 тысяч квадратных метров.

Сообщение о возгорании на улице Авторемонтной поступило рано утром 16 мая. На место лично выезжал первый заместитель прокурора города Андрей Гимадеев — он координировал действия всех служб. Пожар уже локализовали, пострадавших нет.

Известно, что этот же склад уже горел в 2022 году, и тогда причиной тоже стала халатность при работе с горячей продукцией.

