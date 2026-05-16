В Казани курьеров на электросамокатах оштрафовали за езду по Баумана
Каждому выписали штраф 800 рублей.
В Казани сотрудники ГИБДД поймали курьеров служб доставки, которые ездили на электросамокатах прямо по пешеходной улице Баумана. Это центральная улица города, и знак о запрете движения на средствах индивидуальной мобильности там повесили ещё в 2024 году. Но нарушителей это не остановило.
Курьеров нашли во время профилактического рейда и привлекли к ответственности. Каждому выписали штраф по 800 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.
Параллельно в городе продолжают убирать брошенные и неправильно припаркованные самокаты и велосипеды. Только за один день эвакуировали 18 штук. А всего с начала сезона, по данным мэрии, с улиц столицы Татарстана убрали уже 400 средств индивидуальной мобильности.
Ранее сообщалось, что в Казани убрали 23 парковки для арендованных электросамокатов. Новую схему размещения утвердили в исполкоме.
