4 мая 19:30
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Свыше 50 химических отравлений случилось за неделю в Татарстане

Больше всего пострадало мужчин.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане за неделю зарегистрирован 51 случай острых отравлений химической этиологии, в том числе 6 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Чаще всего травились мужчины (64,7 процента от всех ЧП). Отравления среди детей составили 7,8% (ошибочный прием по недосмотру взрослых), отравления среди подростков – 7,8 процента.

Из преднамеренных отравлений суицидальные случаи составили 47%, с целью одурманивания – 53%. Среди случайных отравлений больше всего доля «с целью опьянения» – 53,8%, «ошибочный прием» - 15,4%.

Ранее сообщалось, что казанцев предупредили об опасности геморрагической лихорадки на дачах. Источниками инфекции являются мышевидные грызуны.

