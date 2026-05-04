Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане за неделю зарегистрирован 51 случай острых отравлений химической этиологии, в том числе 6 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Чаще всего травились мужчины (64,7 процента от всех ЧП). Отравления среди детей составили 7,8% (ошибочный прием по недосмотру взрослых), отравления среди подростков – 7,8 процента.

Из преднамеренных отравлений суицидальные случаи составили 47%, с целью одурманивания – 53%. Среди случайных отравлений больше всего доля «с целью опьянения» – 53,8%, «ошибочный прием» - 15,4%.

