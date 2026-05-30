30 мая 08:59
В Казани арестован курьер, забравший у девочки драгоценности и 2,1 млн рублей

Мошенники убедили ребёнка отдать имущество отца под предлогом спасения от уголовного дела.

Автор фото: прокуратура Татарстана

Суд в Казани с учётом позиции прокуратуры Вахитовского района отправили под домашний арест 21-летнего жителя Дзержинска. Молодой человек работал курьером в мошеннической схеме и похитил у несовершеннолетней 2,1 миллиона рублей. Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, которая грозит лишением свободы на срок до десяти лет.

По версии следствия, с 25 февраля по 2 марта 2026 года злоумышленники убедили девочку, что её отцу грозит уголовная ответственность, и под этим предлогом заставили передать им ценности. В магазине на улице Калинина ребёнок отдал обвиняемому ювелирные изделия на два миллиона рублей и сто тысяч наличными. Имущество принадлежало отцу девочки.

Обвиняемый помещён под домашний арест до 27 июня. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что курьер телефонных мошенников в Казани заработал 20 тысяч и арест. В суде стартовало рассмотрение дела Рустама Хайбуллина, подписавшегося на «работу из интернета» ради доходов. Подсудимый понимал риски и все же пошел на преступление.

