Мошенники убедили ребёнка отдать имущество отца под предлогом спасения от уголовного дела.

Автор фото: прокуратура Татарстана

Суд в Казани с учётом позиции прокуратуры Вахитовского района отправили под домашний арест 21-летнего жителя Дзержинска. Молодой человек работал курьером в мошеннической схеме и похитил у несовершеннолетней 2,1 миллиона рублей. Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, которая грозит лишением свободы на срок до десяти лет.

По версии следствия, с 25 февраля по 2 марта 2026 года злоумышленники убедили девочку, что её отцу грозит уголовная ответственность, и под этим предлогом заставили передать им ценности. В магазине на улице Калинина ребёнок отдал обвиняемому ювелирные изделия на два миллиона рублей и сто тысяч наличными. Имущество принадлежало отцу девочки.

Обвиняемый помещён под домашний арест до 27 июня. Следствие продолжается.

