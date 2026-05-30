В Казани арестован курьер, забравший у девочки драгоценности и 2,1 млн рублей
Мошенники убедили ребёнка отдать имущество отца под предлогом спасения от уголовного дела.
Суд в Казани с учётом позиции прокуратуры Вахитовского района отправили под домашний арест 21-летнего жителя Дзержинска. Молодой человек работал курьером в мошеннической схеме и похитил у несовершеннолетней 2,1 миллиона рублей. Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, которая грозит лишением свободы на срок до десяти лет.
По версии следствия, с 25 февраля по 2 марта 2026 года злоумышленники убедили девочку, что её отцу грозит уголовная ответственность, и под этим предлогом заставили передать им ценности. В магазине на улице Калинина ребёнок отдал обвиняемому ювелирные изделия на два миллиона рублей и сто тысяч наличными. Имущество принадлежало отцу девочки.
Обвиняемый помещён под домашний арест до 27 июня. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что курьер телефонных мошенников в Казани заработал 20 тысяч и арест. В суде стартовало рассмотрение дела Рустама Хайбуллина, подписавшегося на «работу из интернета» ради доходов. Подсудимый понимал риски и все же пошел на преступление.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Мужчине провели операцию из-за рака легкого.
Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.
Стоимость килограмма ягоды в столице Татарстана может превышать две тысячи рублей.
Главным символом ностальгии остается жевательная резинка с серией вкладышей о романтических отношениях Love is.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.