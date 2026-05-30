Фаттахов призвал родителей поговорить с детьми о правилах безопасности.

Автор фото: прокуратура Татарстана

Глава Бугульминского района Дамир Фаттахов высказался о трагедии, в которой погибла 14-летняя девочка за рулём питбайка. 13-летний пассажир получил травмы.

Фаттахов назвал случившееся не только страшной трагедией для семьи, но и тяжёлым, слишком дорогим уроком. Он напомнил, что у любого транспортного средства есть возрастные ограничения, и никакие обстоятельства не оправдывают пренебрежение правилами безопасности.

«Пожалуйста, найдите возможность поговорить с детьми: такие трагедии не должны повторяться», — обратился глава района к родителям.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Фаттахов выразил глубочайшие соболезнования семье, потерявшей ребёнка.

Ранее сообщалось, что в Высокой Горе под Казанью 17-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, наехал на бордюр и опрокинулся. Пассажир байка, 17-летняя девушка, скончалась в больнице от полученных травм.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.