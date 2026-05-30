Глава Бугульминского района назвал гибель девочки на питбайке страшным уроком
Фаттахов призвал родителей поговорить с детьми о правилах безопасности.
Глава Бугульминского района Дамир Фаттахов высказался о трагедии, в которой погибла 14-летняя девочка за рулём питбайка. 13-летний пассажир получил травмы.
Фаттахов назвал случившееся не только страшной трагедией для семьи, но и тяжёлым, слишком дорогим уроком. Он напомнил, что у любого транспортного средства есть возрастные ограничения, и никакие обстоятельства не оправдывают пренебрежение правилами безопасности.
«Пожалуйста, найдите возможность поговорить с детьми: такие трагедии не должны повторяться», — обратился глава района к родителям.
На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Фаттахов выразил глубочайшие соболезнования семье, потерявшей ребёнка.
Ранее сообщалось, что в Высокой Горе под Казанью 17-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, наехал на бордюр и опрокинулся. Пассажир байка, 17-летняя девушка, скончалась в больнице от полученных травм.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Мужчине провели операцию из-за рака легкого.
Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.
Стоимость килограмма ягоды в столице Татарстана может превышать две тысячи рублей.
Главным символом ностальгии остается жевательная резинка с серией вкладышей о романтических отношениях Love is.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.