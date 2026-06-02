2 июня 10:00
В Нижнекамске пенсионерка попала в больницу после пожара из-за сигареты

Пожарные вывели из горящей квартиры двух человек, женщина отравилась дымом.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Нижнекамске на проспекте Химиков, 94 произошёл пожар в девятиэтажном доме. Загорелась двухкомнатная квартира на восьмом этаже — пламя охватило мебель и вещи на площади 12 квадратных метров.

Прибывшие пожарные вывели из горящей квартиры двух человек. 65-летний мужчина не пострадал, а вот 70-летнюю женщину с отравлением продуктами горения доставили в Нижнекамскую центральную районную больницу.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Спасатели использовали маски для защиты пострадавших и выводили их по лестничному маршу. В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются дознаватели.

Ранее мы писали, что квартира сгорела в Казани из-за телевизора. В больницу доставили 75-летнюю женщину.

