Парень погиб в Чистопольском районе, пытаясь очистить трубу на плотине
Татарстанец упал в воду, а рядом никого не оказалось.
В чистопольском селе Четыре Двора местные достали из пруда тело 24-летнего парня. Труп передали полицейским. Предварительно, погибший чистил водопропускную трубу на плотине, которая забилась камышом, и по неосторожности упал с берега в воду. А рядом не оказалось никого, кто мог бы ему помочь, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
В ведомстве напомнили, что с начала 2026 года из-за случайного падения в воду погибли шесть человек. Несчастные случаи происходят по нескольким причинам: неустойчивый грунт, скользкая поверхность, высокий берег и отсутствие видимости, например в темное время суток.
Поэтому важно держаться подальше от края и не подходить к кромке воды ближе чем на два-три метра. Нужно выбрать правильную обувь с нескользящей подошвой. Прежде чем подойти, стоит оценить состояние берега визуально, есть ли там предупреждающие знаки, трещины в земле и так далее. Особенно осторожным нужно быть в плохую погоду.
Ранее сообщалось, что с начала года в Татарстане на водоемах погибли 12 человек. За этот же период в республике удалось спасти девятерых.
