В Тукаевском районе подросток оставил ключ ворам, из дома вынесли 4 млн рублей
Школьника «обрабатывали» полгода, а в день преступления он ушёл на «Последний звонок».
В Тукаевском районе Татарстана семья лишилась валюты и двух дорогих швейцарских часов на сумму больше четырёх миллионов рублей. Но самое поразительное — дверь ворам фактически открыл их собственный сын.
Парню 16 лет, и с декабря 2025 года его методично обрабатывали мошенники. Звонили и представлялись сотрудниками полиции. К маю мальчика довели до такого состояния, что он без колебаний выполнил очередную команду. В день «Последнего звонка» ему сказали: оставь ключ от дома в условленном месте, это нужно для следственных действий. Подросток так и сделал и спокойно ушёл на праздничную линейку. А злоумышленник тем временем вошёл в пустой дом, взломал сейф и забрал всё ценное.
Пропажу обнаружили родители. По факту кражи с незаконным проникновением в жилище уже возбуждено уголовное дело. Ход расследования на контроле у прокуратуры.
Прокуратура района в очередной раз напоминает простые правила безопасности. Настоящие силовики никогда не проводят допросы и не дают указания по телефону или в мессенджерах.
Ранее в МВД рассказали, какие данные о себе и близких нельзя публиковать. Адреса, номера телефонов и сведения о родственниках могут использовать мошенники.
