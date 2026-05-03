В Шереметьево образовались огромные очереди из‑за тщательных досмотров
Аэропорт работает штатно, проблемы связаны исключительно с усилением мер досмотра.
В московском аэропорту Шереметьево возникли серьезные задержки и длинные очереди — пассажиры вынуждены часами ждать свой багаж и стоять в очередях на выход. Об этом сообщает Telegram‑канал Baza.
По данным источника, сотрудники таможни закрыли зеленый коридор и стали проверять всех пассажиров без исключения. Из‑за усиленных досмотров в аэропорту сложился настоящий коллапс: процесс прохождения контроля заметно затянулся, что привело к скоплению людей на разных этапах после прилета.
Ранее появлялись сообщения, что причиной проблем стало снятие режима беспилотной опасности, однако эта информация не подтвердилась. По данным Telegram‑канала, аэропорт с утра работает в штатном режиме — сложности вызваны исключительно усилением мер досмотра.
