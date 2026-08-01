Прокуратура проверила массовое отключение газа в Тукаевском районе
Без голубого топлива остались жители деревни Белоус.
После появления в СМИ информации о массовом отключении газоснабжения в деревне Белоус прокуратура Тукаевского района провела проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.
В адрес руководителя ЭПУ «Челныгаз» прокуратурой внесено представление. После вмешательства надзорного ведомства подачу газа возобновили большинству абонентов.
Районная прокуратура контролирует полное устранение нарушений.
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