Без голубого топлива остались жители деревни Белоус.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После появления в СМИ информации о массовом отключении газоснабжения в деревне Белоус прокуратура Тукаевского района провела проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

В адрес руководителя ЭПУ «Челныгаз» прокуратурой внесено представление. После вмешательства надзорного ведомства подачу газа возобновили большинству абонентов.

Районная прокуратура контролирует полное устранение нарушений.

Ранее сообщалось, что возбуждено дело после капремонта крыши дома на улице Восстания в Казани. Вместо демонтированной кровли фирма установила временное покрытие.

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