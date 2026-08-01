За полгода в среднем по республике показатель составил 98,7%.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На совещании в Доме правительства Татарстана первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин рассказал о собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги с населения и платежной дисциплине предприятий и организаций.

По словам докладчика, в начале года, как правило, фиксируется низкая собираемость, а во втором полугодии процент сбора увеличивается.

Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в июне составил 101,7%, что на 0,4% ниже, чем годом ранее, а за полгода - 98,7%.

Сумма просроченной задолженности за газ, снизившись за год на 5,5 миллиона рублей, по данным на 1 июля превышает 220 миллионов рублей. Снизился также на 17 миллионов долг за потребленную электроэнергию - до 15 миллионов рублей, пишет пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее сообщалось, что с 1 августа в России ужесточат правила подачи показаний счетчиков воды. При просрочках при расчете начнут применять тариф с повышающим коэффициентом.

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