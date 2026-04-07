Масштабные планы по стройке столкнулись со «сдвигом сроков вправо». А в республике ситуацию объясняют «рядом непредвиденных технологических вызовов».

Хроника затяжной рекультивации

На мартовском заседании верхней палаты парламента председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась ситуацией с рекультивацией иловых полей в Татарстане и Ивановской области, назвав задержку сроков введения в эксплуатацию «откровенным срывом». Председатель Совфеда в своем выступлении подчеркнула: оправдания «объективными трудностями» больше не принимаются.

«Это не просто задержка, это срыв государственного задания», — негодовала Матвиенко.

Проект по ликвидации иловых полей в Казани — один из первых в России масштабных планов комплексной рекультивации таких объектов. Он реализуется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Проект стартовал в 2021 году. Его цель — рекультивация загрязнённых территорий. Для этого используется уникальная для России технология геотубирования.

Процесс идёт круглосуточно и включает несколько ключевых этапов. На первом этапе происходит обезвоживание и обеззараживание. Ил извлекается, смешивается с реагентами и помещается в большие мешки из прочного текстиля — геотубы. Внутри этих мешков происходит фильтрация воды и уничтожение вредных микроорганизмов. После того как содержимое геотуб подсохнет, они укладываются слоями, формируя устойчивую поверхность. Затем объект закрывается многослойным защитным покрытием, включающим бентонитовые маты и геомембраны, чтобы предотвратить проникновение осадков внутрь.

Заключительным этапом является биологическая рекультивация. На поверхность наносится плодородный слой почвы, после чего высаживаются травянистые растения. Эти меры позволят вернуть в хозяйственный оборот порядка 140 гектаров земли.

Резонанс вызвал не только сам факт переноса сроков. Проект по ликвидации иловых полей в Казани (вблизи поселка Отары) и аналогичного объекта в Ивановской области должен был стать витриной нацпроекта «Экология». Огромные резервуары с осадками сточных вод, десятилетиями отравлявшие воздух и угрожавшие Волге, планировалось превратить в безопасные зеленые зоны еще к концу 2024 года. Однако на календаре весна 2026-го, а объекты до сих пор не сданы.



До санкций на объектах планировали использовать импортные флокулянты — вещества, которые связывают ил и позволяют быстро отделять воду. После ухода западных поставщиков пришлось экстренно переходить на отечественные аналоги. Результат оказался шокирующим: по данным специалистов Минэкологии Татарстана, российский состав работает в 25 раз медленнее.

Ситуацию усугубила и аномальная обводненность полей после снежных зим — откачивать пришлось в разы больше, чем закладывали проектировщики. На достройку казанских полей в бюджет 2026 года пришлось дополнительно заложить 603,9 миллиона рублей.

Что помешало проекту?

Как сообщает министерство экологии и природных ресурсов Татарстана со ссылкой на государственного заказчика ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», на сегодняшний день уровень готовности объекта составляет 93,15 процента.

«Завершается технический этап рекультивации. На данный момент обработано и закачано в геотубы 86,19 процента илового осадка. Ведутся работы по устройству верхнего экрана, засыпке песком и планировке плодородного слоя. Активно применяются технологии обезвоживания и обеззараживания осадка, которые также снижают содержание тяжелых металлов. После завершения технического этапа начнется биологический этап рекультивации», — отметили в министерстве в ответ на запрос «Вечерней Казани»

В ведомстве добавили, что проект рекультивации иловых полей является одним из самых масштабных в России, что потребовало корректировки рабочих процессов для соответствия технологическим требованиям. Сроки реализации были согласованы с федеральным центром и запланированы до 2026 года. Одной из ключевых причин задержки стало изменение импортного флокулянта на его отечественный аналог.

«Хотя отечественный флокулянт соответствует требованиям по качеству обезвоживания, его скорость фильтрации в 25 раз ниже. Это увеличило время закачки геотуб. Для повышения долговечности и надежности объекта внесли конструктивные улучшения. Оказалось, что проектные решения по созданию выравнивающего песчаного слоя толщиной 200 мм недостаточно надежны. Поэтому толщину увеличили до 800 мм, а на некоторых участках — до 1,5–2 метров. Также оптимизировали инженерные системы для более эффективной обработки больших объемов материалов», — отметили в министерстве.

Одной из причин изменения сроков, по данным ведомства, стало и то, что ограниченная пропускная способность трубопровода казанского Водоканала замедлила сброс воды с иловых карт. Согласно проекту, сброс должен был занять 299 дней. Чтобы ускорить процесс, был собран дополнительный гидравлический узел присоединения. Однако логистические ограничения не позволили сократить сроки. Конфигурация проездов между картами позволяет использовать одновременно не более 10 самосвалов для засыпки, что при увеличенных объемах грунта оказалось невозможным.

«Иловые поля Казани уже несколько лет негативно влияли на воздух города и создавали угрозу аварий, которые могли бы привести к прорыву карт и загрязнению вод Куйбышевского водохранилища. Поэтому проект их ликвидации важен для улучшения качества жизни горожан. После рекультивации более 140 гектаров земель на берегу Волги вернутся в оборот, что важно для санитарно-защитной зоны водохранилища. Следует отметить, что проект рекультивации иловых полей является пилотным для Татарстана и одним из крупнейших в России, что объясняет ряд непредвиденных технологических вызовов, с которыми приходится сталкиваться в процессе его реализации», — добавили в ведомстве.

По данным ведомства, в рамках проектов «Оздоровление Волги», «Вода России» и «Экологическое благополучие» Минприроды России предоставило Татарстану субсидию на 2021–2026 годы в размере 8,1 миллиарда рублей. Из федерального бюджета выделено более 6,5 миллиарда рублей, софинансирование из бюджета республики — больше полутора миллиардов. На 2026 год лимит установлен в размере 603,9 миллиона рублей, из которых 440,8 миллиона рублей — из федерального бюджета, а 163,1 миллиона рублей — из бюджета Татарстана, при этом общий лимит по программе не изменился.

Основные сложности, которые возникли при работе над проектом, как отметили представители ведомства, связаны с заменой импортного флокулянта, внесением конструктивных улучшений для долговечности и надежности объекта, а также оптимизацией инженерных систем для эффективной обработки больших объемов материалов, подчеркнули в министерстве.

Что же касается публичной критики реализации проекта, то в ведомстве на это заявили, что открыты к конструктивному диалогу и учитывают обоснованные замечания.

Надежда есть

Рекультивацию иловых полей казанской канализации в 2026 году не завершат, прогнозирует депутат Госсовета Татарстана Николай Атласов.

- Причины тому есть. Во-первых, спор хозяйствующих субъектов. Он касается исчезновения 578 миллионов бюджетных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Экология». Компания, занимающаяся рекультивацией иловых полей, в 2022 году перечислила 578 миллионов рублей субподрядчику . Деньги предназначались для поставки инертных материалов. Однако, по сообщениям СМИ, субподрядчик перечислил большую часть этих средств другой компании, которая вскоре обанкротилась. В сентябре 2024 года генподрядчик подал на субподрядчика в суд. С тех пор история тянется, - пояснил собеседник.

Во-вторых, по его словам, проект подорожал вдвое – с 4 до 8 миллиардов рублей. Одна из причин – замена импортного флокулянта на аналог. Рекультивация иловых полей ведется по новой технологии, включающей обеззараживание и осушение иловых осадков в больших геотубах.

- Эта технология изначально была импортной, но из-за западных санкций поставки необходимых компонентов прекратились. Это, вероятно, и стало главной причиной задержки сроков выполнения работ, - добавил политик.

Член комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Эдуард Шарафиев отметил, что председатель верхней палаты Федерального Собрания Матвиенко неоднократно высказывала критику в адрес различных экологических нарушений.

- Матвиенко, будучи последовательным критиком подобных проблем, располагает всей необходимой аналитической информацией для своих заявлений. На мой взгляд, сейчас к этому вопросу должен подключиться новый министр экологии Татарстана. Вместе с управлением Росприроднадзора и другими заинтересованными сторонами им следует тщательно изучить проблему и взять её под личный контроль. Важно понимать: когда вопросы, связанные с нашей республикой, выходят на федеральный уровень и обсуждаются с таких высоких трибун, это сигнал, который нельзя игнорировать, - уточнил собеседник.

Технолог проекта по общественному компостированию «ВерниВгрунт» Лия Давлетбаева уверена, что технология, применяемая в проекте по рекультивации иловых полей, действительно современна и эффективна. Геотубирование при захоронении илового осадка успешно используется в Германии и других европейских странах, но в Татарстане была применена впервые, поэтому не смогла проявить себя должным образом.

- В июне 2024 года во время экскурсии на объект нам рассказали о применении технологии. Мы увидели, что вода не уходит через геотубы из-за забитых мембранных пор. Для решения проблемы привлекли людей с палками, которые пытались очистить мембраны от песка. Очевидно, что разработчики технологии не учли особенности берега Волги, который полностью состоит из песка. Это стало серьёзным препятствием для успешного применения технологии, - отметила Давлетбаева.

Одна из причин, по которым объект до сих пор не сдан, — необходимость заменить импортный флокулянт на отечественный. Это требует ресурсов и времени.

- Задержки в реализации очистного проекта в Казани вызваны заменой флокулянтов — это не быстрый процесс. Вторая причина — неблагоприятные погодные условия. В последние годы мы сталкиваемся с неконтролируемыми паводками, что летом замедляет работу. Зимой технология не работает: вода замерзает и не может выходить из геотубов. По плану, геотубы должны лежать год, чтобы вся вода вышла. Но когда мы проверили их через год, они были как батуты: внутри оставалась вода, хотя её там быть не должно. Это показывает, что технология работает неправильно, и они не могут положить вторую тубу сверху, пока первая остаётся подвижной, - уточнила Давлетбаева.

Собеседник считает, что большой резонанс вокруг проекта в итоге приведет к его успешной реализации. Однако для этого потребуется время.