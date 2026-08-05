Экология
5 августа 10:57
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«Вечерняя Казань»

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Редкий краснокнижный вид летучих мышей обнаружили в Татарстане

Этих особей не находили на территории республики в течение 26 лет.

Редкий краснокнижный вид летучих мышей обнаружили в Татарстане

Автор фото: media.kpfu.ru

На учебно-научной базе «Свияжская» сотрудникам удалось зарегистрировать двух особей ушана бурого (Plecotus auritus) — вид летучих мышей, занесенный в Красную книгу Татарстана. Животных ловили с помощью паутинных сетей и генераторов ультразвука, сообщает пресс-служба КФУ.

После поимки с мышей сняли морфометрические параметры и убрали с шерсти клещей и блох. После этого редких особей отпустили обратно в природу. Как оказалось, ушана бурого не регистрировали в Татарстане уже 26 лет. Вместе с ним зафиксировали обитание краснокнижных рукокрылых: ночница водяная, ночница Брандта, рыжая вечерница и лесной нетопырь. Летучими мышами особенно заинтересовались в период пандемии коронавируса, пояснили ученые.

Ранее сообщалось, что в Казанском зооботсаду поселился новый обитатель — капибара Паша. Он приехал в столицу Татарстана из Нижнего Новгорода и занял вольер с четырьмя цаплями.

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