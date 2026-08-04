Общество
4 августа 17:07
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«Вечерняя Казань»

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В зоопарке Казани поселился капибара Паша

Новый житель приехал из Нижнего Новгорода и разместился в вольере с четырьмя цаплями.

В зоопарке Казани поселился капибара Паша

Автор фото: kzn.ru

В столицу республики из нижегородского зоопарка «Лимпопо» на «постоянное место жительства» приехал четырехлетний капибара Паша. На всем пути его сопровождали сотрудники Казанского зооботсада, которые заранее приезжали в Нижний Новгород для знакомства с новым обитателем. Паша хорош перенес дорогу и поселился в павильоне «Бегемот» с бассейном и водопадами, где вместе с ним живут четыре египетские цапли. Вольер идеально подошел новому жителю, поскольку капибары — животные полуводные и социальные. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С наступлением морозов к Паше и цаплям присоединится 43-летняя бегемотиха Захарья, которая уже не раз мирно соседствовала с другими животными. Капибара постепенно знакомится с новыми условиями и персоналом, в ее рацион входят овощи, фрукты, комбикорм, веники, ветки и сено. Ест Паша три раза в день.

Познакомиться с новым жителем посетители могут уже сейчас. Вскоре Паше планируют подобрать пару для создания семьи.

Напомним, что во время саммита АСЕАН в Казанском зооботсаду появились еще два новых «постояльца» — лаосские слонята Сахар и Удача. Киперы уже научили их подавать правую и левую ноги, вставать боком, подходить к работникам и открывать рот для осмотра. В столицу республики их привезли в подарок президенту России Владимиру Путину в честь 65-летия установления дипломатических отношений между Лаосом и Россией.

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