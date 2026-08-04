На ребрендинг и реконструкцию ушли 322 АЗС.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С января в России сократилось количество работающих заправок — 322 точки взяли «паузу», уйдя на реконструкцию и ребрендинг. Это число составляет 1,2 процента от общего количества действующих АЗС, а именно от 28,4 тысячи заправок. За тот же период прошлого года закрылось на 70 процентов меньше пунктов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «ОМТ Консалт».

В основном закрываются точки крупных независимых сетей. Речь идет о «Газойле», «Росгазе», «Звезде», Tamic Energy, MMK Petrol и так далее. Мелкие и средние сети закрыли 82 и 69 пунктов соответственно. Крупные нефтяные компании, в том числе Татнефть, приостановили работу 67 точек.

Глава Open Oil Market Сергей Терешкин объяснил, что подобная тенденция связана с изменением условий на рынке топлива. Оптовые цены растут, нормативные продажи на бирже снижаются, в логистике наблюдаются сдвиги.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на АЗС «Газпромнефти» отменили ограничения по отпуску топлива. Лимиты сняли еще в 12 регионах России.

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