В России на ремонт закрылось на 70% больше заправок, чем в прошлом году
На ребрендинг и реконструкцию ушли 322 АЗС.
С января в России сократилось количество работающих заправок — 322 точки взяли «паузу», уйдя на реконструкцию и ребрендинг. Это число составляет 1,2 процента от общего количества действующих АЗС, а именно от 28,4 тысячи заправок. За тот же период прошлого года закрылось на 70 процентов меньше пунктов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «ОМТ Консалт».
В основном закрываются точки крупных независимых сетей. Речь идет о «Газойле», «Росгазе», «Звезде», Tamic Energy, MMK Petrol и так далее. Мелкие и средние сети закрыли 82 и 69 пунктов соответственно. Крупные нефтяные компании, в том числе Татнефть, приостановили работу 67 точек.
Глава Open Oil Market Сергей Терешкин объяснил, что подобная тенденция связана с изменением условий на рынке топлива. Оптовые цены растут, нормативные продажи на бирже снижаются, в логистике наблюдаются сдвиги.
Ранее сообщалось, что в Татарстане на АЗС «Газпромнефти» отменили ограничения по отпуску топлива. Лимиты сняли еще в 12 регионах России.
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