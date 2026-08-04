Общество
4 августа 20:36
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«Вечерняя Казань»

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В Казани начались рейды ГАИ по выявлению нетрезвых водителей

Нарушителей ждут штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

В Казани начались рейды ГАИ по выявлению нетрезвых водителей

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики стартовала профилактическая акция ГАИ «Трезвый водитель». Сотрудники направят свои силы на выявление жителей, управляющих машиной в состоянии опьянения. Мероприятие продлится до 12 августа, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С января текущего года в 13 авариях с нетрезвыми водителями погибло три человека, еще 25 пострадали. В прошлом году в это же время произошло 24 подобных ДТП — погиб один человек, а 45 получили травмы.

В ГАИ напомнили, что нарушителей ждут штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. То же самое касается и передачи управления нетрезвому человеку. За повторное нарушение грозит уже и уголовная ответственность.

Казанцы могут сообщить о пьяных водителях через телеграм-бот ГАИ @Kazan_bezopasnoBot.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за полгода шесть детей погибло в ДТП. Всего зарегистрировано 206 аварий и 227 пострадавших.

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