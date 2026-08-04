Молодым специалистам лесной отрасли Татарстана выделят по 500 тысяч рублей
Всего на поддержку направят 6 миллионов рублей.
На поддержку молодых специалистов лесной отрасли Татарстана направят 6 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.
Молодому специалисту, который окончил вуз или колледж, после чего пошел работать в подведомственные учреждения Минлесхоза, собираются перечислять единовременную выплату в 500 тысяч рублей на старте карьеры.
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