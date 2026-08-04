Всего на поддержку направят 6 миллионов рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На поддержку молодых специалистов лесной отрасли Татарстана направят 6 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.

Молодому специалисту, который окончил вуз или колледж, после чего пошел работать в подведомственные учреждения Минлесхоза, собираются перечислять единовременную выплату в 500 тысяч рублей на старте карьеры.

Ранее сообщалось, что почти пятая часть казанских компаний берет на работу и стажировку подростков. Крупные компании готовы обучать школьников чаще, чем малый бизнес.

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