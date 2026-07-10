Почти пятая часть казанских компаний берет на работу и стажировку подростков
Крупные компании готовы обучать школьников чаще, чем малый бизнес.
В Казани 17 процентов компаний принимают на работу или стажировку несовершеннолетних сотрудников. Чаще всего их берут работать курьерами, продавцами и промоутероми, выяснили в SuperJob.
Шесть процентов компаний оформляют подростков как работников, а 11 процентов — берут только на стажировку. У крупного бизнеса есть больше ресурсов для бучения и адаптации, поэтому там принимают школьников чаще (22 процента). А вот малый бизнес делает это реже (12 процентов).
В топ-5 профессий для подростков в июне вошли курьер, продавец-консультант (кассир, работник торгового зала), промоутер, официант или бариста, сотрудник ресторана быстрого питания.
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