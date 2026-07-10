Крупные компании готовы обучать школьников чаще, чем малый бизнес.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 17 процентов компаний принимают на работу или стажировку несовершеннолетних сотрудников. Чаще всего их берут работать курьерами, продавцами и промоутероми, выяснили в SuperJob.

Шесть процентов компаний оформляют подростков как работников, а 11 процентов — берут только на стажировку. У крупного бизнеса есть больше ресурсов для бучения и адаптации, поэтому там принимают школьников чаще (22 процента). А вот малый бизнес делает это реже (12 процентов).

В топ-5 профессий для подростков в июне вошли курьер, продавец-консультант (кассир, работник торгового зала), промоутер, официант или бариста, сотрудник ресторана быстрого питания.

Ранее сообщалось, что у жителей Татарстана средняя длительность первой работы составляет 4,6 года — это чуть меньше, чем по России (4,8 года). люди в возрасте от 18 до 24 лет задерживаются у первого работодателя 1,4 года. В 25—34 года остаются на первом месте работы в среднем на 2,7 года.

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