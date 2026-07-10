C 10 по 19 июля в Казани пройдет интерактивная выставка «Фабрика чудес», приуроченная к 90-летию легендарной киностудии «Союзмультфильм».

Автор фото: пресс-служба Сбербанка

Экспозиция приглашает посетителей пройти по творческим «цехам» киностудии и увидеть, как рождается мультфильм: от замысла и первых эскизов до ожившей мультвселенной. Генеральный партнер события - Сбер.

Старт выставке в столице Татарстана дали министр культуры РТ Ирада Аюпова, министр по делам молодежи Азат Кадыров, советник генерального директора киностудии «Союзмультфильм» Дмитрий Коротков и управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов.

Ирада Аюпова отметила, каким волшебным образом выставка возвращает гостей к теплым воспоминаниям из детства и какую образовательную пользу экспозиция дарит юным зрителям:

«Выставка “Фабрика чудес” - это прекрасный повод не просто вспомнить прошлое, а вернуться к самому себе. Одна из главных ценностей нашего проекта - рассказать детям одну простую истину: всё в наших руках. Любое чудо мы способны сотворить самостоятельно. Для этого нужно не только вдохновение, но и, конечно же, навыки, которые мы можем получить с помощью учёбы и постоянно развиваясь. Только так, шаг за шагом, с терпением и любовью к своему делу мы приближаемся к цели. И в год девяностолетия “Союзмультфильма” я желаю нам всем, чтобы наша страна оставалась безусловным лидером в анимационном производстве. Те герои, которые создаются сегодня, ничуть не менее значимы и ценны, чем легенды прошлого. Пока мы создаём условия для раскрытия творческого потенциала каждой личности, мы остаёмся сильной, яркой, живой страной, в которой хочется жить и творить!»

Поделился впечатлениями и министр по делам молодёжи Республики Татарстан Азат Кадыров:

«Эта прекрасная выставка даёт нам уникальную возможность заглянуть во внутреннюю кухню анимационного производства: увидеть, как мультфильмы создавались раньше и как они рождаются сейчас. Я уверен, что экспозиция будет невероятно интересна не только детям, но и взрослым. Потому что за каждым мультфильмом стоит большой труд. В нашей стране работают талантливые сценаристы, художники, звукорежиссеры и все те, кто создает это прекрасное чудо под названием «мультфильм». Пройдя по этой экспозиции, вы увидите своими глазами, как всё устроено, и я думаю, мы все начнём воспринимать искусство анимации совершенно по-новому, с ещё большим уважением и пониманием. Спасибо “Союзмультфильму” за то, что создали такую замечательную мобильную музейную композицию — интерактивную, живую, где можно и послушать, и потрогать, и увидеть всё своими глазами!»

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка, рассказал о многолетней дружбе Сбера и «Союзмультфильма»:

«Для Сбера поддержка таких проектов — это вклад в развитие подрастающего поколения. Будущее во многом зависит от среды, в которой растут наши дети, от ценностей, которые у них формируются. Сбербанк всегда поддерживает фестивали, образовательные и творческие инициативы, которые помогают ребятам раскрывать таланты, развивать воображение, учиться доброте, дружбе, взаимопомощи и вере в себя. Этот год особенный и для Сбера, и для “Союзмультфильма”: банк отмечает 185-летие, а легендарная студия — 90-летие. Поэтому особенно символично, что именно сейчас мы представляем проект, объединяющий поколения. Выставка будет интересна всем и детям, и взрослым».

С благодарностью обратился к гостям и партнерам советник генерального директора киностудии «Союзмультфильм» Дмитрий Коротков:

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто работал над этим проектом. На самом деле, всё было не так просто и, когда вы зайдете внутрь, то вы в этом убедитесь. Производство анимации и сам по себе процесс крайне непростой, но при этом крайне увлекательный. Отдельное спасибо за помощь нашим партнёрам — Сберу, которому в этом году исполняется 185 лет, а нам, “Союзмультфильму”, — 90. И как сказала моя дочка: “Так много цифр!”. Но все они говорят об одном: мы уже много лет идем рука об руку и создаем будущее наших детей. Проект действительно уникальный, и я очень надеюсь, что большая часть жителей Казани смогут его посетить. Огромная благодарность Министерству культуры Татарстана, которое поддержало нас и предоставило эту прекрасную площадку. Спасибо вам огромное, и ждём в гости!»

Гости выставки «Фабрика чудес» узнают, как рождаются голоса персонажей в цехе звука, как статичные куклы и декорации превращаются в живых героев кукольной анимации, познакомятся с рисованной, кукольной, 3D- и другими техниками анимации. Многие экспонаты можно трогать руками, запускать и исследовать самостоятельно, а сопровождать путешествие по экспозиции будет аудиогид.

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