Свои варианты предложили и представители госкорпораций и министерств.

Автор фото: rais.tatarstan.ru

«Что бы вы сделали для ускорения всех инновационных технологий при неограниченных полномочиях?» - такой вопрос задали на пленарной сессии международной выставки «Дрон Экспо-2026». Свое виденье раскрыл и раис Татарстана Рустам Минниханов.

Республика развивает отрасль автономных систем уже несколько лет. Например, с 2018 года в Иннополисе ездят беспилотные такси, а «Татнефть» автономно мониторит трубопроводы. Чтобы ускорить развитие, считает Минниханов, нужно создать государственные полигоны по всем направлениям. Также он предложил сформировать единую библиотеку для всех разработок.

- Также нужны меры господдержки для того, чтобы все это новое появилось - без денег не получится. Ну и третье — это подготовка кадров. Кто может это сделать? Это только молодежь, которая сегодня учится в школах и вузах, - считает раис.

Гендиректор федерального центра беспилотных авиационных систем Максим Авдеев предложил «определить регион, собрать всех вместе, отменить ограничения и допобедить сильнейших», а управляющий директор Ростеха Елена Дружинина призвала «убрать бюрократические барьеры», приведя в пример Пентагон, создавший единое ведомство по дронам. А вот вице-губернатор ХМАО Павел Цепорин считает, что все получится, если дать регионам больше полномочий – «все сделаем сами».

Ранее глава Фонда НТИ заявил, что Татарстан должен задать стандарт беспилотников для России. Технологии автономных систем могут стать частью народного хозяйства республики, считает Вадим Медведев.

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