Общество
10 июля 14:58
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Дилия Мингазова

Журналист

Глава Фонда НТИ: «Татарстан должен задать стандарт беспилотников для России»

Технологии автономных систем могут стать частью народного хозяйства республики, считает Медведев.

Глава Фонда НТИ: «Татарстан должен задать стандарт беспилотников для России»

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане возможно сформировать модельную отрасль беспилотных авиационных систем. Об этом «Вечерней Казани» рассказал генеральный директор Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы Вадим Медведев.

Татарстан реализовал ряд технологических решений в сфере БАС, которые становились частью экономики как республики, так и России.

- Мне кажется, что с учётом этого задела — опыта внедренческих зон, потенциала Иннополиса, наличия ряда научно-технологических организаций, взаимодействия команд между собой, а также способности ставить перспективные, сложные задачи и организовывать работу — мы должны замахнуться на большее. На формирование модельной модели отрасли беспилотных авиационных систем, - отметил гендиректор фонда НТИ.

Все может быть реализовано и в более широком формате – включая беспилотные автономные системы и на земле, и в воде, и в воздухе. При этом автономные технологии могут стать частью народного хозяйства республики, а не отдельными проектами.

- Крайне важно, чтобы все эти решения послужили росту экономического потенциала Татарстана, - добавил Медведев.

По его словам, пилотные проекты и решения могут перейти в практическую плоскость и стать полезными для повседневного пользования жителями республики и без решений «сверху», если это будет выгодно и науке, и бизнесу. И этот опыт может быть тиражирован в другие регионы.

Ранее сообщалось, что крупнейшую выставку дронов и беспилотной авиации «Дрон Экспо — 2026» приняла Казань. Раис Татарстана, федеральные чиновники и главы госкорпораций познакомились с более чем двумя сотнями изобретений - среди них как дроны, так и устройства, помогающие их сбивать.

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