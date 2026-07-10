Глава Фонда НТИ: «Татарстан должен задать стандарт беспилотников для России»
Технологии автономных систем могут стать частью народного хозяйства республики, считает Медведев.
В Татарстане возможно сформировать модельную отрасль беспилотных авиационных систем. Об этом «Вечерней Казани» рассказал генеральный директор Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы Вадим Медведев.
Татарстан реализовал ряд технологических решений в сфере БАС, которые становились частью экономики как республики, так и России.
- Мне кажется, что с учётом этого задела — опыта внедренческих зон, потенциала Иннополиса, наличия ряда научно-технологических организаций, взаимодействия команд между собой, а также способности ставить перспективные, сложные задачи и организовывать работу — мы должны замахнуться на большее. На формирование модельной модели отрасли беспилотных авиационных систем, - отметил гендиректор фонда НТИ.
Все может быть реализовано и в более широком формате – включая беспилотные автономные системы и на земле, и в воде, и в воздухе. При этом автономные технологии могут стать частью народного хозяйства республики, а не отдельными проектами.
- Крайне важно, чтобы все эти решения послужили росту экономического потенциала Татарстана, - добавил Медведев.
По его словам, пилотные проекты и решения могут перейти в практическую плоскость и стать полезными для повседневного пользования жителями республики и без решений «сверху», если это будет выгодно и науке, и бизнесу. И этот опыт может быть тиражирован в другие регионы.
Ранее сообщалось, что крупнейшую выставку дронов и беспилотной авиации «Дрон Экспо — 2026» приняла Казань. Раис Татарстана, федеральные чиновники и главы госкорпораций познакомились с более чем двумя сотнями изобретений - среди них как дроны, так и устройства, помогающие их сбивать.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.
По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.
Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.
Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.
После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.