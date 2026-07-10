Камиль Назмиев поблагодарил врачей РКБ и БСМП за заботу о жителях.

Автор фото: tukay.tatarstan.ru

Глава Тукаевского района Камиль Назмиев побывал в РКБ Татарстана, где сейчас проходит лечение женщина, пострадавшая при атаке беспилотников в посёлке Круглое Поле.

Состояние пациентки после операции стабильное. Она получает всю необходимую помощь. Женщина находится под наблюдением специалистов. Назмиев пожелал пациентке скорейшего выздоровления и сообщил, что направил главу исполкома района Линара Маняпова ко второму пострадавшему, который лечится в БСМП в Набережных Челнах.

Камиль Назмиев поблагодарил врачей РКБ и БСМП за профессионализм, помощь и заботу о жителях района. Глава района держит ситуацию на личном контроле.

Напомним, беспилотник попал в жилой дом. Два жителя находились в состоянии средней тяжести, у остальных — легкие травмы. Тяжело пострадавших не было.

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