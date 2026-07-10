Глава Тукаевского района посетил пострадавших от БПЛА в больнице
Камиль Назмиев поблагодарил врачей РКБ и БСМП за заботу о жителях.
Глава Тукаевского района Камиль Назмиев побывал в РКБ Татарстана, где сейчас проходит лечение женщина, пострадавшая при атаке беспилотников в посёлке Круглое Поле.
Состояние пациентки после операции стабильное. Она получает всю необходимую помощь. Женщина находится под наблюдением специалистов. Назмиев пожелал пациентке скорейшего выздоровления и сообщил, что направил главу исполкома района Линара Маняпова ко второму пострадавшему, который лечится в БСМП в Набережных Челнах.
Камиль Назмиев поблагодарил врачей РКБ и БСМП за профессионализм, помощь и заботу о жителях района. Глава района держит ситуацию на личном контроле.
Напомним, беспилотник попал в жилой дом. Два жителя находились в состоянии средней тяжести, у остальных — легкие травмы. Тяжело пострадавших не было.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.
По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.
Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.
Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.
После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.