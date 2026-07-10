Медианная стоимость «квадрата» упала на 2,1 процента.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В топ крупных городов, где сильнее всего снизилась медианная стоимость «квадрата» в новостройках, попали Набережные Челны (9,3 процента) и Пермь (8,4 процента). Об этом говорится в исследовании «Яндекса», пишет ТАСС.

На третьем месте оказалась Рязань со снижением стоимости на 7,8 процента. В топ-5 вошли Ульяновск (5,2 процента) и Хабаровск (4 процента). Медианная стоимость «квадрата» в таких новостройках составила 175 тысяч рублей — это на 1,5 процента ниже, чем в еще возводимых домах.

Среди строящихся домов медианная цена составила 178 тысяч рублей. В топ лучших по снижению цен попали Ставрополь (5,8 процента), Волгоград (4,3 процента), Казань (2,1 процента), Хабаровск (1,7 процента) и Кемерово (1,5 процента).

Объем предложения возводимого жилья увеличился на 9,1 процента, количество жилых объектов от девелоперов в уже сданных проектах также выросло на 6,6 процента за месяц.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ городов по сложности накопления первого взноса на жилье. В среднем жителям для оформления ипотеки нужно отложить 18 зарплат.

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