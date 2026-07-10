Аферисты подходят к незнакомцам, прося помощи с наличными.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России мошенники начали искать дропперов прямо на улице. К человеку подходят, прося помощи с переводом средств на карту. И если жертва соглашается, то становится дроппером -подставным лицом, через счет которого проводят украденные деньги, чтобы замести следы. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Его слова приводит «Лента.ру».

Взамен человеку предлагают наличные, иногда даже с процентами. Но эти деньги, скорее всего, добыты преступным путем, и их номера могут быть записаны.

Мошенники могут караулить у школ, торговых центров, спортивных площадок. Эксперт отмечает, любой незнакомец, предлагающий на улице перевести деньги на карту, - это потенциальная угроза, и, соглашаясь на такое, человек рискует свободой.

Ранее сообщалось, что прокуратура Казани настояла на возврате перечисленных дропперу денег пенсионерки. Убедив пожилую женщину в том, что она должна перевести деньги для сохранности на «безопасный счет», мошенники похитили с ее банковских карт 570 тысяч рублей.

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