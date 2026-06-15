Речь идет о 570 тысячах рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В прокуратуру Ново-Савиновского района Казани обратилась местная пенсионерка, которую обманули мошенники, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

Убедив пожилую женщину в том, что она должна перевести деньги для сохранности на «безопасный счет», они в декабре 2023 года похитили с ее банковских карт 570 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сотрудники полиции установили данные дроппера – владельца банковского счета, на который были перечислены деньги, похищенные у пенсионерки.

Районная прокуратура обратилась в суд с иском, требуя взыскать с дроппера всю сумму похищенного. В итоге тот полностью вернул украденные у пенсионерки деньги.

Ранее в МВД рассказали, как не стать жертвой шантажа и мошенничества. Правоохранители советуют сократить объем информации о себе в соцсетях.

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