Прокуратура Казани настояла на возврате перечисленных дропперу денег пенсионерки
Речь идет о 570 тысячах рублей.
В прокуратуру Ново-Савиновского района Казани обратилась местная пенсионерка, которую обманули мошенники, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.
Убедив пожилую женщину в том, что она должна перевести деньги для сохранности на «безопасный счет», они в декабре 2023 года похитили с ее банковских карт 570 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сотрудники полиции установили данные дроппера – владельца банковского счета, на который были перечислены деньги, похищенные у пенсионерки.
Районная прокуратура обратилась в суд с иском, требуя взыскать с дроппера всю сумму похищенного. В итоге тот полностью вернул украденные у пенсионерки деньги.
Ранее в МВД рассказали, как не стать жертвой шантажа и мошенничества. Правоохранители советуют сократить объем информации о себе в соцсетях.
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