Происшествия
15 июня 21:17
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«Вечерняя Казань»

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Сына скандального адвоката Эльмана Пашаева арестовали за махинацию с квартирой

Отец уговорил военного переписать на Пашаева-младшего недвижимость, владельца которой, предварительно, расчленили.

Сына скандального адвоката Эльмана Пашаева арестовали за махинацию с квартирой

Автор фото: соцсети Эльвина Пашаева

Эльвина Пашаева, сына нашумевшего экс-адвоката Эльмана Пашаева, взяли под стражу по подозрению в «черном риелторстве». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, однако история эта тянется с 2024 года и связана с исчезновением хозяина квартиры, записанной на Эльвина. Подробностями делится Mash.

Отец Эльвина, Эльман, находится в изоляторе в Донецке. Пребывая на зоне СВО, он договорился с военным об оформлении на него квартиры, с которой проводились незаконные манипуляции — ее владелец пропал, а после его, предварительно, нашли расчлененным. Попав в руки правосудия, адвокат уговорил служащего переписать недвижимость на сына, чтобы жилье не досталось военному. В связи с этим Пашаев-младший оказался под стражей, однако о деле об убийстве хозяина квартиры, возбужденном в 2025 году, речи не идет. Неизвестно, как квартира изначально оказалась во владении экс-адвоката.

Счета фирм и холдингов, которые отец и сын открывали вместе и отдельно, заблокированы из-за неуплаты долгов и непредставления декларации.

Напомним, что Эльмана обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — он брался за крупные уголовные дела, требовал миллионы и не выполнял работу. В частности, он подозревается в получении взятки от блогера Алексея Блиновского.

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