Артур Николаев: «Экономика Татарстана устойчива из-за многоотраслевой структуры»
У республики отсутствует единый центр влияния: развито жилищное строительство, сельское хозяйство, розничная торговля и другие несырьевые отрасли.
Экономика Татарстана остается достаточно устойчивой благодаря своей многоотраслевой структуре, поскольку в ней отсутствует единый центр влияния. Показатели индекса промышленного производства в Татарстане всегда превосходят среднероссийские. На устойчивость региона дополнительно влияют высокие темпы жилищного строительства и развитие сельского хозяйства. Такое мнение высказал первый заместитель председателя — директор департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев.
Собеседник «Вечерней Казани» добавил, что, по данным Татарстанстата, объем розничной торговли в регионе вырос почти на 3%. Это обусловлено насыщенным производством: Татарстан занимает лидирующие позиции по производству молока и яиц. Благодаря серьезному отношению к сельскому хозяйству и полному циклу переработки торговля демонстрирует положительные результаты.
Кроме того, ТПП совместно с Минпромторгом реализовала ряд мероприятий по продвижению продукции Татарстана через торговые сети, включая так называемый «День поставщика» с рядом федеральных и республиканских компаний розничной торговли. Эти усилия оказались успешными: участие в мероприятиях приняли около четырехсот предприятий, что позволило расширить сбыт продукции не только внутри региона, но и за его пределами.
Рост производства лекарственных средств на 7,2% произошел благодаря деятельности таких крупных компаний, как СИБУР, в частности, после запуска нового олефинового комплекса ЭП-600 в Нижнекамске. В машиностроении лидируют КАМАЗ и Авиационный завод имени Туполева. В апреле 2025 года авиакомпания «Ред Вингс» получила новый самолет Ту-214, а в декабре совершила его первый рейс. Казанский вертолетный завод поставил почти 70 вертолетов различной модификации, а Зеленодольский завод имени Горького — два новых судна «Метеор-2020» на подводных крыльях.
Легкая промышленность в Татарстане развита слабо, однако в республике функционируют такие предприятия, например, производитель нетканых материалов «Полиматиз» в ОЭЗ «Алабуга», завод «Эластик» в Нижнекамске и Кукморская швейная фабрика, которые занимаются пошивом и производством текстиля. Несмотря на некоторый спад, эти предприятия несущественно влияют на общий индекс промышленного производства региона, заметил Николаев.
Ранее аналитический отдел «Вечерней Казани» ознакомился с итоговыми показателями промышленного производства в Татарстане за 2025 год и выяснил, как при снижении оборотов в «нефтянке» республике удалось добиться экономического роста.
