Экономика
13 марта 16:48
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Таиланд готов закупать нефть у России

Страна планирует начать переговоры.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Таиланд готовится к переговорам с Россией по поводу закупки нефти, так как США прекратили бойкот экспорта российской нефти. Об этом заявил вице-премьер страны Пхипхат Ратчакитпракан.

«Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти. Переговоры будут инициированы министерством энергетики Таиланда», - сообщил вице-премьер.

Ратчакитпракан отметил, что поставки нефти в Таиланд из Персидского залива оказались под угрозой из-за конфликта на Ближнем Востоке. Обычно они составляют около половины импорта в страну. Сейчас Бангкок ищет альтернативные источники.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы России рухнули почти на 50 процентов в начале 2026 года. Бюджет недополучил сотни миллиардов рублей из-за падения цен на нефть — дефицит закрывают из Фонда национального благосостояния.

