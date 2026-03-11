Бюджет недополучил сотни миллиардов рублей из-за падения цен на нефть — дефицит закрывают из Фонда национального благосостояния.

Автор фото: Илья Питалев / РИА Новости

Нефтегазовые доходы российского бюджета за январь — февраль 2026 года упали почти вдвое. По предварительным данным Минфина, они составили всего 826 миллиардов рублей — это на 47,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ведомстве пояснили, что поступления оказались ниже базового уровня, предусмотренного бюджетными правилами. Нехватку средств компенсируют из Фонда национального благосостояния — именно туда направляют сверхдоходы от нефти и газа в тучные годы. Главная причина провала — снижение мировых цен на нефть.

Ранее сообщалось, что в Казани обсудили дальнейшее сотрудничество Татарстана с Газпромом. Стороны затронули также реализацию инвестиционных проектов.

Также Путин заявил, что высокие цены на нефть и газ — это временно. Президент решил напомнить об этом всем потребителям российских энергоресурсов.

Один из способов стран «Большой семерки» адаптироваться к сложившейся ситуации — высвободить нефть из запасов, которые контролируются Международным энергетическим агентством. Некоторые американские чиновники предлагают сократить запас на 25—30 процентов — сколько это баррелей, «Вечерняя Казань» писала ранее.

