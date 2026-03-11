Нефтегазовые доходы России рухнули почти на 50 процентов в начале 2026 года
Бюджет недополучил сотни миллиардов рублей из-за падения цен на нефть — дефицит закрывают из Фонда национального благосостояния.
Нефтегазовые доходы российского бюджета за январь — февраль 2026 года упали почти вдвое. По предварительным данным Минфина, они составили всего 826 миллиардов рублей — это на 47,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В ведомстве пояснили, что поступления оказались ниже базового уровня, предусмотренного бюджетными правилами. Нехватку средств компенсируют из Фонда национального благосостояния — именно туда направляют сверхдоходы от нефти и газа в тучные годы. Главная причина провала — снижение мировых цен на нефть.
Ранее сообщалось, что в Казани обсудили дальнейшее сотрудничество Татарстана с Газпромом. Стороны затронули также реализацию инвестиционных проектов.
Также Путин заявил, что высокие цены на нефть и газ — это временно. Президент решил напомнить об этом всем потребителям российских энергоресурсов.
Один из способов стран «Большой семерки» адаптироваться к сложившейся ситуации — высвободить нефть из запасов, которые контролируются Международным энергетическим агентством. Некоторые американские чиновники предлагают сократить запас на 25—30 процентов — сколько это баррелей, «Вечерняя Казань» писала ранее.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.