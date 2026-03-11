Стороны затронули также реализацию инвестиционных проектов.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

В Казани прошла встреча Рустама Минниханова с заместителем председателя правления – начальником Департамента перспективного развития ПАО «Газпром» Олегом Аксютиным.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и реализацию представляющих обоюдный интерес инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Во встрече участвовали заместитель премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, директор группы компаний «Иннополис Тех» Николай Никифоров и другие.

Ранее Путин заявил, что высокие цены на нефть и газ — это временно. Президент решил напомнить об этом всем потребителям российских энергоресурсов.

