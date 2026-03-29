Прошлый год кардинально поменял положение дел в этой отрасли.

Автор фото: личный архив Ильяса Гимадова

Если не появится доступных программ, рынок недвижимости продолжит и дальше хромать: «Этой отрасли просто необходима господдержка», отметил «Вечерней Казани» директор управляющей компании «Ханский дом» (развивает несколько коттеджных поселков в Татарстане) Ильяс Гимадов.

Он напомнил, что, начиная с июня 2024 года процентные ставки банков стали высокими и кредитные организации начали ограничивать выдачу кредитов по ранее существовавшим ипотечным программам. Сначала усложнились требования, а затем закончились и лимиты.

— С этого момента рынок ИЖС начал испытывать кризис. Многие компании попали в кассовые разрывы. Большое количество застройщиков находятся в нем до сих пор, — отмечает собеседник издания.

Он считает, что 2025-ый для рынка индивидуального жилья — это своего рода переходный год: он кардинально поменял положение дел в отрасли. Одни компании в итоге переформатировались, другие закрылись. По оценке Ильяса Гимадова, рынок ИЖС покинули 30-40 % застройщиков. Оставшиеся планируют проводить акции: продавать дома по себестоимости или чуть дороже для того, чтобы просто сохранить бизнес или, как в случае самой УК «Ханский дом», развивать новые территории на старте новых коттеджных поселков.

