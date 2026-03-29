Экономика
29 марта 07:00
Автор материала:Любовь Шебалова

Ильяс Гимадов: «Рынок ИЖС покинули 30-40% застройщиков»

Прошлый год кардинально поменял положение дел в этой отрасли.

Автор фото: личный архив Ильяса Гимадова

Если не появится доступных программ, рынок недвижимости продолжит и дальше хромать: «Этой отрасли просто необходима господдержка», отметил «Вечерней Казани» директор управляющей компании «Ханский дом» (развивает несколько коттеджных поселков в Татарстане) Ильяс Гимадов.

Он напомнил, что, начиная с июня 2024 года процентные ставки банков стали высокими и кредитные организации начали ограничивать выдачу кредитов по ранее существовавшим ипотечным программам. Сначала усложнились требования, а затем закончились и лимиты.

— С этого момента рынок ИЖС начал испытывать кризис. Многие компании попали в кассовые разрывы. Большое количество застройщиков находятся в нем до сих пор, — отмечает собеседник издания.

Он считает, что 2025-ый для рынка индивидуального жилья — это своего рода переходный год: он кардинально поменял положение дел в отрасли. Одни компании в итоге переформатировались, другие закрылись. По оценке Ильяса Гимадова, рынок ИЖС покинули 30-40 % застройщиков. Оставшиеся планируют проводить акции: продавать дома по себестоимости или чуть дороже для того, чтобы просто сохранить бизнес или, как в случае самой УК «Ханский дом», развивать новые территории на старте новых коттеджных поселков.

Подробнее о том, какие показатели продемонстрировало индивидуальное строительство в республике и России в целом — в аналитическом материале «Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС».

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Массовые драки не случайны: что таит «гетто бюджетников» под Казанью

После новогоднего побоища 2025 года вскрылась неприятная действительность молодой агломерации под Казанью. Молодежь поселка Осиново сбивается в банды, занимается преступностью и чувствует полную безнаказанность.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани экс-военком не выдержал очной ставки с взяткодателем

Бывший глава Арского и Атнинского военкоматов Татарстана Алмаз Бурганов обвинил ключевого свидетеля обвинения по своему делу во лжи – по мнению подсудимого, его оговорили в угоду следствию.

кабмин РТ
Ирада Аюпова: «В моей команде нет «поющих дифирамбы»

Во всероссийский День работника культуры «Вечерняя Казань» публикует большую беседу с экспертом федерального уровня, министром культуры Республики Татарстан Ирадой Хафизяновной Аюповой.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Кассация встала на сторону Казаньоргсинтеза в споре с активисткой Гайсиной

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение суда первой и апелляционной инстанций, обязавших жительницу Казани удалить несколько сотен оскорбительных и эмоциональных комментариев, посвященных КОСу.

ИД «Вечерняя Казань»
Отец в СИЗО, сын в Лондоне — как Фаттаховы делали деньги в Татарстане?

Прокуратура республики засветила в суде новый эпизод незаконного заработка семьи бывшего главы Актанышского района и некогда министра образования региона Энгеля Фаттахова. Представители ответчика называют обвинения надуманными.

ЛАЙФСТАЙЛ
GALA

Такое вы еще не ели: рецепт необычного стритфуда

соцсети

Какой ремонт сделать на кухне в 2026 году

пресс-служба ТВ3

Алексей Сухарев: «Если ты хорошо выглядишь, это отражается на всех сферах жизни»

Александра Шестакова/GALA

Стильные образы 70-х в современном прочтении: поддерживаем новый тренд

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.