Ильяс Гимадов: «Рынок ИЖС покинули 30-40% застройщиков»
Прошлый год кардинально поменял положение дел в этой отрасли.
Если не появится доступных программ, рынок недвижимости продолжит и дальше хромать: «Этой отрасли просто необходима господдержка», отметил «Вечерней Казани» директор управляющей компании «Ханский дом» (развивает несколько коттеджных поселков в Татарстане) Ильяс Гимадов.
Он напомнил, что, начиная с июня 2024 года процентные ставки банков стали высокими и кредитные организации начали ограничивать выдачу кредитов по ранее существовавшим ипотечным программам. Сначала усложнились требования, а затем закончились и лимиты.
— С этого момента рынок ИЖС начал испытывать кризис. Многие компании попали в кассовые разрывы. Большое количество застройщиков находятся в нем до сих пор, — отмечает собеседник издания.
Он считает, что 2025-ый для рынка индивидуального жилья — это своего рода переходный год: он кардинально поменял положение дел в отрасли. Одни компании в итоге переформатировались, другие закрылись. По оценке Ильяса Гимадова, рынок ИЖС покинули 30-40 % застройщиков. Оставшиеся планируют проводить акции: продавать дома по себестоимости или чуть дороже для того, чтобы просто сохранить бизнес или, как в случае самой УК «Ханский дом», развивать новые территории на старте новых коттеджных поселков.
Подробнее о том, какие показатели продемонстрировало индивидуальное строительство в республике и России в целом — в аналитическом материале «Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС».
Подписывайтесь на нас в Дзен!
После новогоднего побоища 2025 года вскрылась неприятная действительность молодой агломерации под Казанью. Молодежь поселка Осиново сбивается в банды, занимается преступностью и чувствует полную безнаказанность.
Бывший глава Арского и Атнинского военкоматов Татарстана Алмаз Бурганов обвинил ключевого свидетеля обвинения по своему делу во лжи – по мнению подсудимого, его оговорили в угоду следствию.
Во всероссийский День работника культуры «Вечерняя Казань» публикует большую беседу с экспертом федерального уровня, министром культуры Республики Татарстан Ирадой Хафизяновной Аюповой.
Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение суда первой и апелляционной инстанций, обязавших жительницу Казани удалить несколько сотен оскорбительных и эмоциональных комментариев, посвященных КОСу.
Прокуратура республики засветила в суде новый эпизод незаконного заработка семьи бывшего главы Актанышского района и некогда министра образования региона Энгеля Фаттахова. Представители ответчика называют обвинения надуманными.